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ВСУ получили еще две системы MLRS M270 от Франции. Фото:

ВСУ получили еще две системы MLRS M270 от Франции

25 янв 2024, 21:19
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Франція передала Україні дві реактивні системи залпового вогню LRU, які є аналогом американської M270 MLRS.


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Цю зброю Сили оборони отримали в рамках коаліції артилерії. Загалом Париж передав українському війську вже шість таких установок. Про це повідомляється на веб-сторінці Міністерства оборони Франції.

Зазначається, що LRU оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою з використанням GPS та новою системою зв’язку.

Як відомо, реактивна система залпового вогню M270 MLRS побудована на гусеничній базі БМП M2 Bradley й призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов, позицій артилерії та засобів ППО противника, вантажних автомобілів та бронетранспортерів.

Ця РСЗВ має два універсальних блоки на шість некерованих/керованих ракет калібру 227-мм кожен. Система може запускати 12 таких ракет, або дві ракети ATACMS діаметром 610 мм.

Нагадаємо, у січні в Парижі запрацювала коаліція артилерії з посилення Збройних сил України. В Міністерстві оборони заявили, що у 2024 році союзники випробовуватимуть управління вогнем «Цезаря» із застосуванням штучного інтелекту. Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку й ураження цілей на 30%.

Источник: Ракурс


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