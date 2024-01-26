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Последствия обстрелов Мирнограда. Фото: Вадим Филашкин
Оккупанты обстреляли Мирноград в Донецкой области — шесть раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n191737-okkupanty-obstrelyali-mirnograd-v-doneckoy-oblasti-shest-ranenyh-foto.htmlРакурс
Місто Мирноград Донецької області було під російським обстрілом.
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Серед ночі 26 січня ворог обстріляв населений пункт. Поранення дістали шестеро осіб, серед них — двоє дітей. Усім пораненим надали необхідну медичну допомога, але одного чоловіка доставили в лікарню. Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook.
Російська ракета зруйнувала адміністративну будівлю, пошкодила сім п’ятиповерхівок, крамницю, підприємство, школу й 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки, але точну кількість влада ще встановлює.
На місці влучань працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини воєнного злочину росіян ретельно документуються.
Всього за минулу добу, 25 січня, росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 95 осіб, у тому числі 26 дітей.
Нагадаємо, російська армія вночі 26 січня завдала ракетного удару по Херсону — на обласний центр загарбники спрямували дві ракети з зенітно-ракетних комплексів С-300. Ворожий вогонь пошкодив дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру. Одна з місцевих мешканок дістала поранення.
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