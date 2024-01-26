Росіяни вночі обстріляли Херсон ракетами С-300. Фото: Олександр Прокудін

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Ракетний удар по Херсону вночі 26 січня завдала російська армія.

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Ворог обстрілював обласний центр із ракетами з зенітно-ракетних комплексів С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру. Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Зазначається, що у власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці.

А упродовж 25 січня ворог здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. По Херсону росіяни гатили не лише з балістики, але й з артилерії.

Окупанти вчора поцілили у житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні, стільникового вежу у Бериславському районі. Одна людина загинула, а ще одна дістала поранення.

Нагадаємо, 24 січня російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона. Під ударом опинилася одна з міських лікарень. Поранення дістали троє медичних працівників та 60-річна херсонка, яку госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.