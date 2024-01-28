ВСУ сожгли российские танки на Лимано-Купянском направлении. Фото:

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Ракурс

Російська армія продовжує зазнавати втрат на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Загарбники регулярно проводять штурми одним і тим же маршрутом. Однак відчайдушні спроби ворога прорватися до українських позицій розбиваються Збройними силами України. Відео знищеної російської бронетехніки журналіст Юрій Бутусов 28 січня опублікував у Telegram.

«Поворот не туди» на Лимано-Купянському напрямі фронту. Російська броньована техніка, що горить і гниє, із суїцидальною завзятістю щоразу по тому самому маршруту намагалася прорубати шлях до українських позицій, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю ділянку фронту утримують підрозділи 21-ї та 60-ї бригад ЗСУ, батальйону Донбас та 18-ї бригади Національної гвардії.

Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» в Харківській області ударним дроном знищили спостережний пункт російських загарбників.