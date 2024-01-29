Бои на левом берегу – в ОК "Юг" заявили о расширении плацдармов

https://racurs.ua/n191849-boi-na-levom-beregu-v-ok-ug-zayavili-o-rasshirenii-placdarmov.html

Ракурс

В оперативному командуванні «Південь» розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра.

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Наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка, — повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу в «Укрінформі».

Речниця зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато підрозділів окупантів, вони краще укріплені, ніж українські захисники.

Вони мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати. На відміну від наших, у яких за спинами — Дніпро, — додала вона.

За добу росіяни провели вісім штурмів плацдармів на лівому березі Дніпра, окупанти втратили у зоні відповідальності ОК «Південь» 105 окупантів.