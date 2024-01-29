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Бої на лівому березі - в ОК "Південь" заявили про розширення плацдармів
Бої на лівому березі — в ОК «Південь» заявили про розширення плацдармівhttps://racurs.ua/ua/n191849-boyi-na-livomu-berezi-v-ok-pivden-zayavyly-pro-rozshyrennya-placdarmiv.htmlРакурс
В оперативному командуванні «Південь» розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра.
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Наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка, — повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу в «Укрінформі».
Речниця зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато підрозділів окупантів, вони краще укріплені, ніж українські захисники.
Вони мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати. На відміну від наших, у яких за спинами — Дніпро, — додала вона.
За добу росіяни провели вісім штурмів плацдармів на лівому березі Дніпра, окупанти втратили у зоні відповідальності ОК «Південь» 105 окупантів.
Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз, — додала Гуменюк.