Бої на лівому березі - в ОК "Південь" заявили про розширення плацдармів

https://racurs.ua/ua/n191849-boyi-na-livomu-berezi-v-ok-pivden-zayavyly-pro-rozshyrennya-placdarmiv.html

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В оперативному командуванні «Південь» розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра.

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Наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка, — повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу в «Укрінформі».

Речниця зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато підрозділів окупантів, вони краще укріплені, ніж українські захисники.

Вони мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати. На відміну від наших, у яких за спинами — Дніпро, — додала вона.

За добу росіяни провели вісім штурмів плацдармів на лівому березі Дніпра, окупанти втратили у зоні відповідальності ОК «Південь» 105 окупантів.