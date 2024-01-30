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Последствия российского авиаудара по Херсону 30 января, фото: Херсонская ОВА
«Пункт несокрушимости» и жилые дома попали под российский авиаудар на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n191880-punkt-nesokrushimosti-i-jilye-doma-popali-pod-rossiyskiy-aviaudar-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російська авіація сьогодні, 30 січня, в обід завдала ударів по двох населених пунктах Бериславського району Херсонської області.
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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі «Пункту незламності», — вказано в повідомленні. — На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Крім того, через російський артилерійський удар по селу Токарівка постраждала 47-річна місцева жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги.
Її доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну медичну допомогу, — зазначають в ОВА.
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