Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсонщині 30 січня, фото: Херсонська ОВА

«Пункт незламності» та житлові будинки потрапили під російський авіаудар на Херсонщині (ФОТО)

30 січ 2024, 16:28
999

Російська авіація сьогодні, 30 січня, в обід завдала ударів по двох населених пунктах Бериславського району Херсонської області.


.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі «Пункту незламності», — вказано в повідомленні. — На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Крім того, через російський артилерійський удар по селу Токарівка постраждала 47-річна місцева жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги.

Її доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну медичну допомогу, — зазначають в ОВА.

Наслідки російського авіаудару по Херсонщині 30 січня, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів