Взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото: «Крымский ветер»

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Ракурс

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму у середу, 31 січня.

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Фіксувалися вибухи у Феодосії, Роздольному і Гвардійському. Гучно також в Євпаторії та Саках. А на півночі Севастополя після щонайменше п’яти вибухів спалахнула пожежа. Про це повідомив Telegram-канал"Кримський вітер".

Російські пропагандистські Telegram-канали та очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО"збила" повітряну ціль. Уламки збитої ракети нібито впали в районі приватного сектора в Севастополі та районі Любимівки.

Також ворог підняв у повітря військову авіацію. Спостерігачі пишуть, що це зроблено для того, щоб вберегти літаки та вертольоти від ударів по аеродромах. А в мережі вже з’явилися фото з аеродрому «Бельбек». На світлинах видно, як в районі летовища щось сильно горить.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 30 січня Сили оборони уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО у тимчасово окупованому Криму, яка знаходилася поблизу селища Роздольне.