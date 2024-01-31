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Ракурс
ЕС запланировал 21 млрд. евро военной помощи Украине. Фото:

Евросоюз предусмотрел 21 млрд евро на военную поддержку Украины — Боррель

31 янв 2024, 19:19
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Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України у 2024 році.


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У середу, 31 січня, на зустрічі міністрів оборони ЄС порушувалося питання зобов’язань щодо подальшої допомоги Україні. Цьогоріч у бюджет закладено 21 млрд євро на військову допомогу Україні. Ця цифра передбачена у списку, який надали держави-члени. Про це глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив на брифінгу, який транслювали ЗМІ.

За його словами, 21 млрд євро — це мінімум, про який відомо на цей час. Бо ще не всі країни Євросоюзу надали дані щодо планів допомоги Україні на цей рік.

Але йдеться про 21 мільярд на цей рік порівняно з 28 млрд у попередні два роки, — зазначив високий представник ЄС.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Томаш Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Источник: Ракурс


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