П’ять лідерів країн ЄС на чолі з Шольцем закликали до негайного посилення армії України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Томаш Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

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У своєму зверненні вони наголосили, що потрібно «негайно» передати Києву боєприпаси та системи озброєння, зокрема гаубиці, танки, БпЛА та засоби ППО.

Якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність. Тому ми повинні діяти. Від цього залежить майбутнє Європи, — закликали вони.

Тим часом вісім країн ЄС готові виділити більше грошей для постачання 1 млн снарядів для України. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, Естонія та ще принаймні сім інших країн, включаючи Польщу та скандинавські країни, готові виділити більше грошей на досягнення мети в 1 млн снарядів для України до березня 2024 року. Певкур сказав, що в Україну було поставлено лише третину з мільйона снарядів, а ще 30% мають бути доставлені до березня.

Нагадаємо, 1 лютого у Брюсселі відкривається позачерговий саміт Євросоюзу, на якому розглянуть питання виділення чотирирічного пакета допомоги ЄС Україні на 50 млрд євро.