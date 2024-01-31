Стало відомо, коли у Києві можуть закрити на ремонт мости Патона та Метро

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Мости Метро та Патона у Києва можуть закрити, бо вони потребують негайного ремонту.

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Утім, реконструкцію розпочнуть тільки після повноцінного запуску руху Подільським мостом, повідомляє «Ліга».

У 2023 році Міністерство інфраструктури добудувало з’їзди Дарницького мосту на лівому березі, а влада Києва побудувала один із лівобережних з’їздів Подільського мосту, а також будує другий.

Київ активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, то почнуть закривати мости на капітальний ремонт, — сказав один з посадовців уряду.

На його думку, це не спричинить транспортного колапсу у Києві, адже Подільський міст зможе взяти на себе частину трафіку. Експерти, які опитала «Ліга», наприклад, інженер Дмитро Беспалов, також вважають, що колапсу на дорогах не буде — принаймні, коли люди трохи звикнуть до перекриття мостів.

Міст Метро в експлуатації з 1965 року. Це була перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках. Під час інспекції урядова комісія встановила, що один із канатів мосту обірвався. Через це було обмежено рух по вазі та заборонено рух вантажного транспорту мостом.

Міст Патона введений в експлуатацію ще 1953 року, перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури й містобудування місцевого значення. Це перший у світі суцільнозварний міст довжиною 1 тис. 543 м. Споруда вже сьомий рік в аварійному стані. Влітку 2023 року Кабмін виділив 35 млн грн на реставрацію мосту Патона.