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Рашисты в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

Два из четырех «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 1 февраля (ИНФОГРАФИКА)

1 фев 2024, 08:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 лютого, вкотре атакували Україну «шахедами».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні. — Два — знищені на Харківщині!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росія покращила характеристики безпілотників Shahed-136 — ворог додав кумулятивний та запалювальний ефекти.

Источник: Ракурс


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