Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 лютого, вкотре атакували Україну «шахедами».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні. — Два — знищені на Харківщині!