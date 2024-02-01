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Рашисты в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»
Два из четырех «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 1 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191932-dva-iz-chetyreh-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-1-fevralya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 лютого, вкотре атакували Україну «шахедами».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні. — Два — знищені на Харківщині!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росія покращила характеристики безпілотників Shahed-136 — ворог додав кумулятивний та запалювальний ефекти.
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