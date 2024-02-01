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Ракурс
Рашисти вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»

Два з чотирьох «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 1 лютого (ІНФОГРАФІКА)

1 лют 2024, 08:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 лютого, вкотре атакували Україну «шахедами».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні. — Два — знищені на Харківщині!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росія покращила характеристики безпілотників Shahed-136 — ворог додав кумулятивний та запалювальний ефекти.

Джерело: Ракурс


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