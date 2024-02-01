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Рашисти вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»
Два з чотирьох «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 1 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191932-dva-z-chotyroh-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-1-lutogo-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 лютого, вкотре атакували Україну «шахедами».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні. — Два — знищені на Харківщині!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росія покращила характеристики безпілотників Shahed-136 — ворог додав кумулятивний та запалювальний ефекти.
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