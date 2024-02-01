Рашисты ударили двумя авиабомбами по больнице на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n191935-rashisty-udarili-dvumya-aviabombami-po-bolnice-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 1 січня, о 21.45 скинули дві керовані авіабомби на лікарню у селі Великий Бурлук Харківської області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Зазначається, що співробітники ДСНС, за допомогою поліції, евакуювали зі лікарні 38 людей, серед яких:
- 33 хворих (з них двоє лежачих);
- п’ятьох осіб персоналу.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Teegram-каналі повідомив, що чотирьом постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.
Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.
Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги, — зазначив чиновник. — Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом.