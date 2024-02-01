Наслідки російського авіаудару по лікарні у селі Великий Бурлук, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n191935-rashysty-vdaryly-dvoma-aviabombamy-po-likarni-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 1 січня, о 21.45 скинули дві керовані авіабомби на лікарню у селі Великий Бурлук Харківської області.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Зазначається, що співробітники ДСНС, за допомогою поліції, евакуювали зі лікарні 38 людей, серед яких:

33 хворих (з них двоє лежачих);

п’ятьох осіб персоналу.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Teegram-каналі повідомив, що чотирьом постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.