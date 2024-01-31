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Окупанти скинули 500-кілограмову бомбу на Торецьк. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти скинули 500-кілограмову бомбу на Торецьк, є поранені (ФОТО)

31 січ 2024, 22:20
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Російська керована авіаційна бомба прилетіла по житловому кварталу Торецька Донецької області.


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У середу, 31 січня, о 15.25 інтервенти атакували житловий квартал цього міста. Ворожа авіація скинула на Торецьк п’ятсоткілограмову бомбу КАБ-500. Двоє жінок віком 36 та 64 років отримали контузії. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

А село Цукурине Покровського району о 16.16 було атаковане російською реактивною системою залпового вогню «Ураган». Один із ворожих снарядів влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинула 70-річна жінка. Також обстріл пошкодив багатоповерхові житлові та приватні будинки, автобус, амбулаторію й лінії електропередач.

Окупанти скинули 500-кілограмову бомбу на Торецьк. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти скинули 500-кілограмову бомбу на Торецьк. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти скинули 500-кілограмову бомбу на Торецьк. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 30 січня російська авіація сьогодні завдала ударів по двох населених пунктах Бериславського району Херсонської області. Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі «Пункту незламності». А в селі Токарівка внаслідок артилерійського обстрілу постраждала 47-річна місцева жителька.

Джерело: Ракурс


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