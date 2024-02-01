Рашисты с беспилотника атаковали «скорую» на Херсонщине

Російські загарбники атакували з безпілотника «швидку» у Бериславському районі Херсонської області.

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Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Ворог ударив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень, лікарі не постраждали, — вказано в повідомленні.

Також Херсонська ОВА опублікувала фото, котрі показують наслідки російських авіаударів по селу Саблуківка.

Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди, — зазначають в ОВА. — Місцеві жителі не постраждали.