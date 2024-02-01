Рашисти з безпілотника атакували «швидку» на Херсонщині

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Російські загарбники атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги, фото: «Фокус»
Рашисти з безпілотника атакували «швидку» на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n191946-rashysty-z-bezpilotnyka-atakuvaly-shvydku-na-hersonschyni.htmlРакурс
Російські загарбники атакували з безпілотника «швидку» у Бериславському районі Херсонської області.
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Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Ворог ударив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень, лікарі не постраждали, — вказано в повідомленні.
Також Херсонська ОВА опублікувала фото, котрі показують наслідки російських авіаударів по селу Саблуківка.
Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди, — зазначають в ОВА. — Місцеві жителі не постраждали.
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