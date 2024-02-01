Рашисти з безпілотника атакували «швидку» на Херсонщині

Російські загарбники атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n191946-rashysty-z-bezpilotnyka-atakuvaly-shvydku-na-hersonschyni.html

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Російські загарбники атакували з безпілотника «швидку» у Бериславському районі Херсонської області.

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Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Ворог ударив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень, лікарі не постраждали, — вказано в повідомленні.

Також Херсонська ОВА опублікувала фото, котрі показують наслідки російських авіаударів по селу Саблуківка.