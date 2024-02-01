Женщины-военные получили комплекты летних полевых костюмов

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Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

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У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації, повідомили в Міноборони.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 см та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ — разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

В українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них — близько 5 тис. перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних сил на добровільній основі. Наше завдання — створити гідні умови для їхньої служби, — заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» заявку на закупівлю у 2024 році 65 тис. комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тис. комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів. 50 тис. комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.