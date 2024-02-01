рф игнорирует обращения Украины вернуть тела якобы погибших на борту Ил-76 военнопленных

https://racurs.ua/n191958-rf-ignoriruet-obrascheniya-ukrainy-vernut-tela-yakoby-pogibshih-na-bortu-il-76-voennoplennyh.html

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Україна зверталася до росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте росія поки що не реагує на ці запити.

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Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов і ефірі телемарафону 1 лютого.

Він назвав це питання «надзвичайно складним і драматичним».

Щодо інформації про загибель — так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині — чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу, — сказав представник ГУР.

31 січня Юсов повідомив, що були обміняні всі зі списку 24 січня, окрім «списку 65 осіб, який озвучувала росія як начебто загиблих».

Юсов уточнив, що цей обмін — завершення обміну, який мав відбутися 24 січня. Раніше Юсов заявляв, що росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.

31 січня відбувся 50-й обмін за час повномасштабної війни, додому повернулися 207 українців. Загалом Україні вдалося повернути з полону 3 тис. 35 людей.