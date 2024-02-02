В Минобороны отстранили руководителя департамента из-за полученного им подозрения

Минобороны отстранило руководителя одного из департаментов, фото: Минобороны Украины

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У Міністерстві оборони відсторонили керівника одного з департаментів.

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Приводом для цього стала підозра, яку він отримав 27 січня. Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляє прес-служба Міноборони.

Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків, — вказано в повідомленні.

Причина відсторонення — оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року, — додають в Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці січня СБУ повідомляла про викриття масштабної схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.