В Минобороны отстранили руководителя департамента из-за полученного им подозрения

Ракурсhttps://racurs.ua/
Минобороны отстранило руководителя одного из департаментов, фото: Минобороны Украины
В Минобороны отстранили руководителя департамента из-за полученного им подозренияhttps://racurs.ua/n191975-v-minoborony-otstranili-rukovoditelya-departamenta-iz-za-poluchennogo-im-podozreniya.htmlРакурс
У Міністерстві оборони відсторонили керівника одного з департаментів.
.
Приводом для цього стала підозра, яку він отримав 27 січня. Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляє прес-служба Міноборони.
Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків, — вказано в повідомленні.
Причина відсторонення — оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року, — додають в Міноборони.
Нагадаємо, наприкінці січня СБУ повідомляла про викриття масштабної схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...