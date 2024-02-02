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Более 270 гражданских погибли от взрывоопасных предметов за время полномасштабного вторжения, фото: Нацгвардия

Число жертв взрывоопасных предметов за время войны назвали в Минобороны

2 фев 2024, 14:37
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В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення від інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, загинули 277 осіб.


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Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Державної спеціальної служби транспорту Віталія Кирилова.

З початку повномасштабного вторгнення серед населення в Україні відбулося понад 600 інцидентів, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Постраждало 898 особи, з яких 277 загинули і 621 отримали травми, — зазначив він.

За словами Кирилова, найбільше інцидентів відбулося:

  • на полях — 157 випадків;
  • на подвір’ях — 139 випадків;
  • на дорогах — 130 випадків;
  • у лісах — 99 випадків;
  • у приміщеннях — 58 випадків;
  • на водоймах — 33 випадки.

Кирилов закликав всіх дотримуватись правил «Не підходь» і «Не чіпай» та в разі виявлення підозрілого предмета телефонувати 101 або 102.

Джерело: «Укрінформ»


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