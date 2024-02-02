Кількість жертв вибухонебезпечних предметів за час війни назвали в Міноборони

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Понад 270 цивільних загинули від вибухонебезпечних предметів за час повномасштабного вторгнення, фото: Нацгвардія
Кількість жертв вибухонебезпечних предметів за час війни назвали в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n191978-kilkist-jertv-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-za-chas-viyny-nazvaly-v-minoborony.htmlРакурс
В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення від інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, загинули 277 осіб.
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Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Державної спеціальної служби транспорту Віталія Кирилова.
З початку повномасштабного вторгнення серед населення в Україні відбулося понад 600 інцидентів, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Постраждало 898 особи, з яких 277 загинули і 621 отримали травми, — зазначив він.
За словами Кирилова, найбільше інцидентів відбулося:
- на полях — 157 випадків;
- на подвір’ях — 139 випадків;
- на дорогах — 130 випадків;
- у лісах — 99 випадків;
- у приміщеннях — 58 випадків;
- на водоймах — 33 випадки.
Кирилов закликав всіх дотримуватись правил «Не підходь» і «Не чіпай» та в разі виявлення підозрілого предмета телефонувати 101 або 102.
Джерело: «Укрінформ»
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