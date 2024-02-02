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Зеленский провел заседание Ставки. Фото:
Зеленский провел заседание Ставки — Залужный докладывалhttps://racurs.ua/n191990-zelenskiy-provel-zasedanie-stavki-zalujnyy-dokladyval.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
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Присутні обговорювали п’ять питань: українське виробництво дронів, снаряди, ситуацію на фронті, фортифікації та енергетику. Доповідали, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це глава держави 2 лютого повідомив у Telegram.
Першим питанням було обговорення виробництва дронів в Україні у 2024 році. Контракти на виробництво БПЛА збільшили. Також сплановано додатковий бюджет саме на дрони.
Загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті — це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили, — наголосив Зеленський.
Також говорили про виробництво та імпорт артилерійських снарядів. За словами глави держави, у цьому питання також збільшуються контракти.
Головком Залужний, командувачі за напрямками Едуард Москальов та Олександр Cирський доповідали про ситуацію на фронті. Було відзначено про складну ситуацію в Авдіївці.
Також на Ставці глава уряду Шмигаль та міністр оборони Умєров доповідали про будівництво фортифікаційних споруд та терміни виконання завдань. Говорили й про відновлення після російських ударів та фізичний захист енергетики. Було наголошено, що Україна проходить цей опалювальний сезон стабільно.
Нагадаємо, 9 лютого на Ставці верховного головнокомандувача були систематизовані поточні та майбутні контракти, допомога від партнерів та власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.
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