Зеленський провів засідання Ставки. Фото:

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Присутні обговорювали п’ять питань: українське виробництво дронів, снаряди, ситуацію на фронті, фортифікації та енергетику. Доповідали, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це глава держави 2 лютого повідомив у Telegram.

Першим питанням було обговорення виробництва дронів в Україні у 2024 році. Контракти на виробництво БПЛА збільшили. Також сплановано додатковий бюджет саме на дрони.

Загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті — це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили, — наголосив Зеленський.

Також говорили про виробництво та імпорт артилерійських снарядів. За словами глави держави, у цьому питання також збільшуються контракти.

Головком Залужний, командувачі за напрямками Едуард Москальов та Олександр Cирський доповідали про ситуацію на фронті. Було відзначено про складну ситуацію в Авдіївці.

Також на Ставці глава уряду Шмигаль та міністр оборони Умєров доповідали про будівництво фортифікаційних споруд та терміни виконання завдань. Говорили й про відновлення після російських ударів та фізичний захист енергетики. Було наголошено, що Україна проходить цей опалювальний сезон стабільно.

Нагадаємо, 9 лютого на Ставці верховного головнокомандувача були систематизовані поточні та майбутні контракти, допомога від партнерів та власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.