Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7. Фото:

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Україна може отримати авіаційні ракети від Канади.

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У Торонто вивчають можливість передачі Києву ракет класу «повітря-земля» CRV7, які раніше планувалося утилізувати. Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ЗСУ ці боєприпаси. На засіданні парламенту 2 лютого він заявив, що краще віддати ракети Україні, ніж знищити. Про це повідомляє CBC.

Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету, — наголосив парламентар.

У канадському Міністерстві оборони підтвердили, що уряд розглядає таку військову допомогу. Однак військові наголосили, що спершу треба дізнатися, чи ефективні ці ракети, бо не всі з них оснащені боєголовками. Також потрібно дізнатися, чи мають ЗСУ потребу в таких боєприпасах.

Як відомо, CRV7 — це авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Загалом на складах у Канаді зберігається понад 83 тис. таких ракет.

Канадські військові називають CRV7 «озброєнням холодної війни», бо ці ракети були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва 31 січня заявила, що американські бомби GLSDB з дальністю 150 км вже на шляху до фронту. Постачання цього озброєння відбувається у рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Джерело: CBC