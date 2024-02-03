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Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7. Фото:
Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7 — СМИhttps://racurs.ua/n192003-kanada-rassmatrivaet-vozmojnost-peredachi-ukraine-raket-crv7-smi.htmlРакурс
Україна може отримати авіаційні ракети від Канади.
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У Торонто вивчають можливість передачі Києву ракет класу «повітря-земля» CRV7, які раніше планувалося утилізувати. Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ЗСУ ці боєприпаси. На засіданні парламенту 2 лютого він заявив, що краще віддати ракети Україні, ніж знищити. Про це повідомляє CBC.
Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету, — наголосив парламентар.
У канадському Міністерстві оборони підтвердили, що уряд розглядає таку військову допомогу. Однак військові наголосили, що спершу треба дізнатися, чи ефективні ці ракети, бо не всі з них оснащені боєголовками. Також потрібно дізнатися, чи мають ЗСУ потребу в таких боєприпасах.
Як відомо, CRV7 — це авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Загалом на складах у Канаді зберігається понад 83 тис. таких ракет.
Канадські військові називають CRV7 «озброєнням холодної війни», бо ці ракети були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.
Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва 31 січня заявила, що американські бомби GLSDB з дальністю 150 км вже на шляху до фронту. Постачання цього озброєння відбувається у рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Джерело: CBC
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