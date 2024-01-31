Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт. Фото:

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Американські бомби GLSDB з дальністю 150 км вже на шляху до фронту.

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Постачання цього озброєння відбувається у рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Також Вашингтон допоможе модернізувати український оборонно-промисловий комплекс. Про це заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила 31 січня на брифінгу у Києві.

Ми продовжуємо надавати підтримку в сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями й новими системами озброєнь, такими як бомба малого діаметру, що перебуває на шляху до фронту, — зазначила вона.

Нуланд також розповіла, що в українській столиці вона спілкувалася про клімат для міжнародних інвестицій та продовження розвитку українських інституцій, що необхідно для боротьби з корупцією та тіньовою економікою.

Як відомо, GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, що може бити на відстань до 150 км. На війні їх ще ніхто не використовував.

Нагадаємо, 30 січня речник Пентагону Пет Райдер заявив, що Україна отримає від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Американське Міноборони з міркувань безпеки не розголошували, коли саме Україна отримає це озброєння.