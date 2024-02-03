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В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в пограничных. Фото:

Запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничных районах Сумщины

3 фев 2024, 12:19
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Рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні заборонено в Сумській області.


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Заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від кордону з країною-агресором росією. Це зроблено з метою недопущення втрат серед цивільного населення. Також про це вказується у розпорядженні командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ». Про це 3 лютого повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Список доріг, якими заборонено рух:

  • Рижівка — Будки;
  • Будки — Іскрисківщина;
  • Безсалівка — Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;
  • Павлівка — Катеринівка — Ободи;
  • Ободи — Степне — Перше Травня;
  • Степне — Перше травня — Костянтинівка;
  • Кіндратівка — Андріївка;
  • Андріїівка — Олексіївка;
  • Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
  • Миропілля — Миропільське;
  • Миропільське — Проходи — Тур’я;
  • Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
  • Тур’я — Степок;
  • Угроїди — Степок;
  • Михайлівське — Степок;
  • Покровське — Степок;
  • Покровка — Михайлівка;
  • Покровка — Попівка — Високе;
  • Покровка — Краснопілля;
  • Рясне — Майське — Мезенівка;
  • Порозок — Попівка;
  • Олександрівка — Пономаренки.

А на решті доріг рух цивільних машин у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що у січні в прикордонних районах Сумської області активізувалися російські диверсійні групи. Ворожа ДРГ розстріляла брата з сестрою у селі Андріївка Хотинської громади. А на території Семенівської громади росіяни розстріляли машину з цивільним.

Источник: Ракурс


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