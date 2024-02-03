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У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Фото:
Заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонних районах Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n192004-zaboronyly-ruh-avtomobiliv-dilyankamy-dorig-v-prykordonnyh-rayonah-sumschyny.htmlРакурс
Рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні заборонено в Сумській області.
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Заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від кордону з країною-агресором росією. Це зроблено з метою недопущення втрат серед цивільного населення. Також про це вказується у розпорядженні командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ». Про це 3 лютого повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Список доріг, якими заборонено рух:
- Рижівка — Будки;
- Будки — Іскрисківщина;
- Безсалівка — Іскрисківщина;
- Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;
- Павлівка — Катеринівка — Ободи;
- Ободи — Степне — Перше Травня;
- Степне — Перше травня — Костянтинівка;
- Кіндратівка — Андріївка;
- Андріїівка — Олексіївка;
- Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
- Миропілля — Миропільське;
- Миропільське — Проходи — Тур’я;
- Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
- Тур’я — Степок;
- Угроїди — Степок;
- Михайлівське — Степок;
- Покровське — Степок;
- Покровка — Михайлівка;
- Покровка — Попівка — Високе;
- Покровка — Краснопілля;
- Рясне — Майське — Мезенівка;
- Порозок — Попівка;
- Олександрівка — Пономаренки.
А на решті доріг рух цивільних машин у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що у січні в прикордонних районах Сумської області активізувалися російські диверсійні групи. Ворожа ДРГ розстріляла брата з сестрою у селі Андріївка Хотинської громади. А на території Семенівської громади росіяни розстріляли машину з цивільним.