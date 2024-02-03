У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Фото:

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Рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні заборонено в Сумській області.

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Заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від кордону з країною-агресором росією. Це зроблено з метою недопущення втрат серед цивільного населення. Також про це вказується у розпорядженні командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ». Про це 3 лютого повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Список доріг, якими заборонено рух:

Рижівка — Будки;

Будки — Іскрисківщина;

Безсалівка — Іскрисківщина;

Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;

Павлівка — Катеринівка — Ободи;

Ободи — Степне — Перше Травня;

Степне — Перше травня — Костянтинівка;

Кіндратівка — Андріївка;

Андріїівка — Олексіївка;

Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;

Миропілля — Миропільське;

Миропільське — Проходи — Тур’я;

Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;

Тур’я — Степок;

Угроїди — Степок;

Михайлівське — Степок;

Покровське — Степок;

Покровка — Михайлівка;

Покровка — Попівка — Високе;

Покровка — Краснопілля;

Рясне — Майське — Мезенівка;

Порозок — Попівка;

Олександрівка — Пономаренки.

А на решті доріг рух цивільних машин у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що у січні в прикордонних районах Сумської області активізувалися російські диверсійні групи. Ворожа ДРГ розстріляла брата з сестрою у селі Андріївка Хотинської громади. А на території Семенівської громади росіяни розстріляли машину з цивільним.