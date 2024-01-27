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Російська ДРГ убила двох людей на Сумщині, фото: Офіс генпрокурора
Убивство рашистами брата і сестри на Сумщині — у прокуратурі розповіли деталі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191791-ubyvstvo-rashystamy-brata-i-sestry-na-sumschyni-u-prokuraturi-rozpovily-detali.htmlРакурс
На Сумщині сьогодні, 27 січня, вранці російські загарбники убили мирних жителів — брата та сестру.
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Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули, — вказано в повідомленні.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.
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