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Российская ДРГ убила двух человек на Сумщине, фото: Офис генпрокурора

Убийство рашистами брата и сестры на Сумщине — в прокуратуре рассказали детали (ФОТО)

27 янв 2024, 16:24
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На Сумщині сьогодні, 27 січня, вранці російські загарбники убили мирних жителів — брата та сестру.


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Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули, — вказано в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Російська ДРГ убила двох людей на Сумщині, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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