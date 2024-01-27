Российская ДРГ убила двух человек на Сумщине, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n191791-ubiystvo-rashistami-brata-i-sestry-na-sumschine-v-prokurature-rasskazali-detali-foto.html

Ракурс

На Сумщині сьогодні, 27 січня, вранці російські загарбники убили мирних жителів — брата та сестру.

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Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули, — вказано в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.