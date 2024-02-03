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Хмельничанка ждала путина, а дождалась СБУ - россия ни в чем не виновата, мы скоро будем вместе
Хмельничанка ждала путина, а дождалась СБУ — россия ни в чем не виновата, мы скоро будем вместе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192013-hmelnichanka-jdala-putina-a-dojdalas-sbu-rossiya-ni-v-chem-ne-vinovata-my-skoro-budem-vmeste.htmlРакурс
Хмельничанка сильно чекала путіна, а дочекалась СБУ. Тепер їй світить стаття за колабораціонізм.
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Жіночку звати Алла, вона з Хмельниччини. На стрімі російського блогера вона розповіла, як обожнює росіян і мріє про те, щоб Україна, росія та білорусь були разом. Мовляв, «расія ні вчьом ні вінавата. Во всьом вінавата украінская власть».
Одразу ж після «хвилини слави» у мережі до пані Алли прийшла Служба безпеки і провела виховну бесіду.
Тепер на любительку всього російського очікує відкриття провадження за колабораціонізм.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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