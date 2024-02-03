Хмельничанка сильно чекала путіна, а дочекалась СБУ - росія ні в чому не винна, ми скоро будемо разом

https://racurs.ua/ua/n192013-hmelnychanka-sylno-chekala-putina-a-dochekalas-sbu-rosiya-ni-v-chomu-ne-vynna-my-skoro-budemo.html

Ракурс

Хмельничанка сильно чекала путіна, а дочекалась СБУ. Тепер їй світить стаття за колабораціонізм.

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Жіночку звати Алла, вона з Хмельниччини. На стрімі російського блогера вона розповіла, як обожнює росіян і мріє про те, щоб Україна, росія та білорусь були разом. Мовляв, «расія ні вчьом ні вінавата. Во всьом вінавата украінская власть».

Одразу ж після «хвилини слави» у мережі до пані Алли прийшла Служба безпеки і провела виховну бесіду.

Тепер на любительку всього російського очікує відкриття провадження за колабораціонізм.