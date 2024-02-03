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Ракурс
Хмельничанка сильно чекала путіна, а дочекалась СБУ - росія ні в чому не винна, ми скоро будемо разом

Хмельничанка сильно чекала путіна, а дочекалась СБУ — росія ні в чому не винна, ми скоро будемо разом (ВІДЕО)

3 лют 2024, 16:17
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Хмельничанка сильно чекала путіна, а дочекалась СБУ. Тепер їй світить стаття за колабораціонізм.


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Жіночку звати Алла, вона з Хмельниччини. На стрімі російського блогера вона розповіла, як обожнює росіян і мріє про те, щоб Україна, росія та білорусь були разом. Мовляв, «расія ні вчьом ні вінавата. Во всьом вінавата украінская власть».

Одразу ж після «хвилини слави» у мережі до пані Алли прийшла Служба безпеки і провела виховну бесіду.

Тепер на любительку всього російського очікує відкриття провадження за колабораціонізм.

Джерело: Ракурс


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