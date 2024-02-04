В Авдеевке идут уличные бои

https://racurs.ua/n192031-v-avdeevke-idut-ulichnye-boi.html

Ракурс

Російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті йдуть вуличні бої.

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Про це у ніч на 4 лютого повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від вʼїзду у місто.

Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста.

Ситуація критична, вважає Бутусов.

За його словами, 110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

Ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті — будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно. Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування.

Інший український воєнкор Богдан Мирошников про ситуацію під Авдіївкою також пише про вуличні бої в місті.

На півдні міста ворог продовжує активні штурмові дії, а також намагається розширити зони контролю на ділянці прориву. У приватному секторі, вздовж вулиць Соборна, Спортивна та Чернишевського, а також частині прилеглих на півдні міста, ворог штурмує 24/7.

Нових звитяг було зафіксовано мінімально, співвідношення кількості особового складу та техніки, залучених для штурмів невеликого клаптика землі, взагалі ніяк не співвідноситься з мінімальними успіхами. Дуже гарно показують себе наші дронщики. Багато ворожих штурмів було зірвано за допомогою як fpv, так і звичайних мавіків зі скидами, — написав Мирошников для «Дзеркала тижня».

У Первомайському все те саме, але наразі ворог там має більше успіхів через більшу кількість особового складу та засобів ураження.

У районі позиції «Зеніт» мінімальні зміни, переважно на правому фланзі, де ворог просунувся на 100 метрів.

Північ міста — мінімальні успіхи в окупантів. Мізерне просування у бік Новобахмутівки. Також ворог захопив останній ставок з цілого каскаду південніше очисних споруд.

В іншому на півночі — або намагаються закріпитися на захоплених позиціях, або відбивають втрачені.

Біля авдіївського карʼєра (західніше Камʼянки) тривають бої. Окупант дещо мав просування, майже впритул наблизившись до водойми.

Зведення Ганштабу

За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося 66 бойових зіткнень, повідомив Генштаб уранці 4 лютого.

На Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще три атаки поблизу Первомайського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, де відбито сім атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки південніше Золотої Ниви.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного.

На Херсонському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних штурмових дій.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Силами та засобами ППО України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та три розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу та одному артилерійському засобу противника.