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Украинские войска продвинулись юго-западнее Бахмута
Украинские войска продвинулись юго-западнее Бахмута (КАРТА)https://racurs.ua/n192038-ukrainskie-voyska-prodvinulis-ugo-zapadnee-bahmuta-karta.htmlРакурс
Українські війська нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута.
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Про це пише у новому звіті Американський інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією.
Опубліковані 3 лютого геолокаційні кадри показують, що частини 85-ї окремої моторизованої бригади (2-й армійський корпус так званої «ЛНР») завдають ударів по українських силах, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за даними ISW, була під контролем росіян.
Це свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі, йдеться у звіті.
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