Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские войска продвинулись юго-западнее Бахмута

Украинские войска продвинулись юго-западнее Бахмута (КАРТА)

4 фев 2024, 11:00
999

Українські війська нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута.


.

Про це пише у новому звіті Американський інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією.

Опубліковані 3 лютого геолокаційні кадри показують, що частини 85-ї окремої моторизованої бригади (2-й армійський корпус так званої «ЛНР») завдають ударів по українських силах, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за даними ISW, була під контролем росіян.

Це свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі, йдеться у звіті.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров