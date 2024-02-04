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Ракурс
Українські війська просунулися на південний захід від Бахмута

Українські війська просунулися на південний захід від Бахмута (КАРТА)

4 лют 2024, 11:00
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Українські війська нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута.


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Про це пише у новому звіті Американський інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією.

Опубліковані 3 лютого геолокаційні кадри показують, що частини 85-ї окремої моторизованої бригади (2-й армійський корпус так званої «ЛНР») завдають ударів по українських силах, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за даними ISW, була під контролем росіян.

Це свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі, йдеться у звіті.

Джерело: Ракурс


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