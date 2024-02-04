Зеленский назначил мэра Мелитополя Федорова главой Запорожской ОВА

Иван Федоров, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n192050-zelenskiy-naznachil-mera-melitopolya-fedorova-glavoy-zaporojskoy-ova.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова, на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.

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Відповідний президентський указ № 48/2024 від 2 лютого опублікований на сайті Офісу президента.

Іншим указом № 47/2024 Зеленський звільнив з посади очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Мелітополь було окуповано на початку повномасштабного російського вторгнення. 11 березня 2022 року Федорова викрали російські військові. Через кілька днів його обміняли на полонених російських солдатів-строковиків.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що Кабмін погодив призначення Федорова на посаду очільника Запорізької ОВА.