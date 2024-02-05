Президент предлагает Раде продлить общую мобилизацию и военное положение

https://racurs.ua/n192069-prezident-predlagaet-rade-prodlit-obschuu-mobilizaciu-i-voennoe-polojenie.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

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Відповідні документи опубліковані на сайті парламенту.

Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.

Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення росії. Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п’ять разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада), а також 4 рази у 2023-му (7 лютого, 2 травня, 27 липня та 8 листопада).