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Ракурс
Президент предлагает Раде продлить общую мобилизацию и военное положение

Президент предлагает Раде продлить общую мобилизацию и военное положение

5 фев 2024, 10:21
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Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.


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Відповідні документи опубліковані на сайті парламенту.

Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.

Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення росії. Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п’ять разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада), а також 4 рази у 2023-му (7 лютого, 2 травня, 27 липня та 8 листопада).

Источник: Ракурс


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