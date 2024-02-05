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Президент пропонує Раді продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан
Президент пропонує Раді продовжити загальну мобілізацію та воєнний станhttps://racurs.ua/ua/n192069-prezydent-proponuie-radi-prodovjyty-zagalnu-mobilizaciu-ta-voiennyy-stan.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.
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Відповідні документи опубліковані на сайті парламенту.
Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.
Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення росії. Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п’ять разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада), а також 4 рази у 2023-му (7 лютого, 2 травня, 27 липня та 8 листопада).
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