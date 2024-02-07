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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Воздушные силы
29 ракет и 15 «шахедов» уничтожили силы ПВО утром 7 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192141-29-raket-i-15-shahedov-unichtojili-sily-pvo-utrom-7-fevralya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники на початку сьогоднішньої доби, 7 лютого, здійснили кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу — ударні безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом рашисти застосували 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» (район запуску — Чауда у тимчасово окупованому Криму);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс (рф), Каспійське море);
- чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь (Крим), Курськ (рф);
- три крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ (рф));
- три балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут (Крим) та Воронезької області (рф);
- п’ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська область рф).
В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- три крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131».
У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні.
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