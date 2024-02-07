Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Воздушные силы

https://racurs.ua/n192141-29-raket-i-15-shahedov-unichtojili-sily-pvo-utrom-7-fevralya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники на початку сьогоднішньої доби, 7 лютого, здійснили кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу — ударні безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом рашисти застосували 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» (район запуску — Чауда у тимчасово окупованому Криму);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс (рф), Каспійське море);

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь (Крим), Курськ (рф);

три крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ (рф));

три балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут (Крим) та Воронезької області (рф);

п’ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська область рф).

В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131».