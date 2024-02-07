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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Повітряні сили

29 ракет та 15 «шахедів» знищили сили ППО вранці 7 лютого (ІНФОГРАФІКА)

7 лют 2024, 11:57
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Російські загарбники на початку сьогоднішньої доби, 7 лютого, здійснили кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу — ударні безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом рашисти застосували 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» (район запуску — Чауда у тимчасово окупованому Криму);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс (рф), Каспійське море);
  • чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь (Крим), Курськ (рф);
  • три крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ (рф));
  • три балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут (Крим) та Воронезької області (рф);
  • п’ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська область рф).

В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • три крилаті ракети «Калібр»;
  • 15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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