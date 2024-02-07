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Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві, фото: Josep Borrell Fontelles
Боррель провів ранок в укритті у Києві через російську ракетну атаку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192140-borrel-proviv-ranok-v-ukrytti-u-kyievi-cherez-rosiysku-raketnu-ataku-foto.htmlРакурс
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у Києві, сьогодні, 7 лютого, вранці змушений був ховатись до укриття у зв’язку з черговою масованою російською ракетною атакою.
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Про це Боррель повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, опублікувавши відповідне фото.
Починаю свій ранок у бомбосховищі з повітряної тривоги, яка лунає по всьому Києву, — зазначив він. — Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала свою протиправну агресію.
Нагадаємо, Боррель прибув до Києва вчора, 6 лютого. Це вже четвертий його візит від початку повномасштабного російського вторгнення.
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