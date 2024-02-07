Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві, фото: Josep Borrell Fontelles

Боррель провів ранок в укритті у Києві через російську ракетну атаку (ФОТО)

7 лют 2024, 11:35
999

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у Києві, сьогодні, 7 лютого, вранці змушений був ховатись до укриття у зв’язку з черговою масованою російською ракетною атакою.


.

Про це Боррель повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, опублікувавши відповідне фото.

Починаю свій ранок у бомбосховищі з повітряної тривоги, яка лунає по всьому Києву, — зазначив він. — Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала свою протиправну агресію.

Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві, фото: Josep Borrell Fontelles

Нагадаємо, Боррель прибув до Києва вчора, 6 лютого. Це вже четвертий його візит від початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів