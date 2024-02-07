Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жозеп Боррель находится с визитом в Киеве, фото: Josep Borrell Fontelles

Боррель провел утро в укрытии в Киеве из-за российской ракетной атаки (ФОТО)

7 фев 2024, 11:35
999

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у Києві, сьогодні, 7 лютого, вранці змушений був ховатись до укриття у зв’язку з черговою масованою російською ракетною атакою.


.

Про це Боррель повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, опублікувавши відповідне фото.

Починаю свій ранок у бомбосховищі з повітряної тривоги, яка лунає по всьому Києву, — зазначив він. — Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала свою протиправну агресію.

Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві, фото: Josep Borrell Fontelles

Нагадаємо, Боррель прибув до Києва вчора, 6 лютого. Це вже четвертий його візит від початку повномасштабного російського вторгнення.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров