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Ракурс
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации

7 фев 2024, 13:48
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 7 лютого, в першому читанні підтримала урядовий законопроект № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати:

  • «Слуга народу» — 178;
  • «Європейська солідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 0;
  • «Платформа за життя та мир» — 17;
  • «За майбутнє" - 7;
  • «Голос» — 3;
  • «Довіра» — 18;
  • «Відновлення України» — 12;
  • Позафракційні — 8.

Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні, — зазначив Железняк.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець вчора, 6 лютого, заявив, що урядовий законопроект щодо правил про мобілізації містить низку норм, які суперечать Конституції України. Претензії до на законопроекту він виклав на дев’яти сторінках.

Проте згодом Лубінець опублікував у соцмережах повідомлення, в якому закликав нардепів підтримати цей законопроект, мотивуючи це тим, що до другого читання «зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати».

Источник: Ракурс


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