Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n192145-rada-pidtrymala-v-pershomu-chytanni-uryadovyy-zakonoproekt-pro-mobilizaciu.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 7 лютого, в першому читанні підтримала урядовий законопроект № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати:

«Слуга народу» — 178;

«Європейська солідарність» — 0;

«Батьківщина» — 0;

«Платформа за життя та мир» — 17;

«За майбутнє" - 7;

«Голос» — 3;

«Довіра» — 18;

«Відновлення України» — 12;

Позафракційні — 8.

Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні, — зазначив Железняк.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець вчора, 6 лютого, заявив, що урядовий законопроект щодо правил про мобілізації містить низку норм, які суперечать Конституції України. Претензії до на законопроекту він виклав на дев’яти сторінках.

Проте згодом Лубінець опублікував у соцмережах повідомлення, в якому закликав нардепів підтримати цей законопроект, мотивуючи це тим, що до другого читання «зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати».