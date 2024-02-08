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Ракурс
Ночная атака дронов — пострадали Одесса и Николаев

Ночная атака дронов — пострадали Одесса и Николаев

8 фев 2024, 08:10
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За ніч з 6 на 7 лютого сили ППО збили 11 з 17 дронів, запущених росією по Україні.


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Як повідомляють Повітряні сили, усі їх було запущено з мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 11 дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Уночі росіяни атакували Одесу дронами — є пошкодження цивільної інфраструктури. Минулось без загиблих та постраждалих.

Також пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад, повідомив голова ОВА.

Миколаїв також знову постраждав від атаки дронів — в місті пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також приватні та багатоповерхові, офісні приміщення і приватне підприємство. Також є наслідки на території комунального підприємства.

Источник: Ракурс


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