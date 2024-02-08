Ракурсhttps://racurs.ua/
Нічна атака дронів - постраждали Одеса та Миколаїв
Нічна атака дронів — постраждали Одеса та Миколаївhttps://racurs.ua/ua/n192164-nichna-ataka-droniv-postrajdaly-odesa-ta-mykolayiv.htmlРакурс
За ніч з 6 на 7 лютого сили ППО збили 11 з 17 дронів, запущених росією по Україні.
.
Як повідомляють Повітряні сили, усі їх було запущено з мису Чауда (Крим).
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 11 дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
Уночі росіяни атакували Одесу дронами — є пошкодження цивільної інфраструктури. Минулось без загиблих та постраждалих.
Також пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад, повідомив голова ОВА.
Миколаїв також знову постраждав від атаки дронів — в місті пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також приватні та багатоповерхові, офісні приміщення і приватне підприємство. Також є наслідки на території комунального підприємства.