Нічна атака дронів - постраждали Одеса та Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n192164-nichna-ataka-droniv-postrajdaly-odesa-ta-mykolayiv.html

Ракурс

За ніч з 6 на 7 лютого сили ППО збили 11 з 17 дронів, запущених росією по Україні.

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Як повідомляють Повітряні сили, усі їх було запущено з мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 11 дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Уночі росіяни атакували Одесу дронами — є пошкодження цивільної інфраструктури. Минулось без загиблих та постраждалих.

Також пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад, повідомив голова ОВА.

Миколаїв також знову постраждав від атаки дронів — в місті пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також приватні та багатоповерхові, офісні приміщення і приватне підприємство. Також є наслідки на території комунального підприємства.