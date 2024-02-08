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Ракурс
путин будет один — российский ЦИК «зарезал» Надеждина

путин будет один — российский ЦИК «зарезал» Надеждина

8 фев 2024, 11:20
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Борису Надєждіну відмовлено в реєстрації кандидатом на виборах президента росії.


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ЦВК росії визнала недійсними 9 тис. 147 підписів за Бориса Надєждіна. Визнали дійсними 95 тис. 587 підписів, що менше необхідних 100 тис.

Перевірено 60 тис. підписів, відсоток допущених дефектів — 5%. Тобто не більше 3 тис.

Надєждін заявив, що не згоден з рішенням ЦВК і буде оскаржувати його у Верховному суді.

Раніше робоча група ЦВК нарахувала понад 15% браку в поданих ним підписах за максимально допустимих 5%. Команді Надєждіна не вдалося довести ЦВК, що підписи були забраковані помилково.

Вибори президента в Московії відбудуть з 15 по 17 березня.

Источник: Ракурс


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