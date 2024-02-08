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путін буде один - російська ЦВК "зарізала" Надєждіна
путін буде один — російська ЦВК «зарізала» Надєждінаhttps://racurs.ua/ua/n192172-putin-bude-odyn-rosiyska-cvk-zarizala-nadiejdina.htmlРакурс
Борису Надєждіну відмовлено в реєстрації кандидатом на виборах президента росії.
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ЦВК росії визнала недійсними 9 тис. 147 підписів за Бориса Надєждіна. Визнали дійсними 95 тис. 587 підписів, що менше необхідних 100 тис.
Перевірено 60 тис. підписів, відсоток допущених дефектів — 5%. Тобто не більше 3 тис.
Надєждін заявив, що не згоден з рішенням ЦВК і буде оскаржувати його у Верховному суді.
Раніше робоча група ЦВК нарахувала понад 15% браку в поданих ним підписах за максимально допустимих 5%. Команді Надєждіна не вдалося довести ЦВК, що підписи були забраковані помилково.
Вибори президента в Московії відбудуть з 15 по 17 березня.